Inter brutto colpo per i tifosi | arriva l’annuncio di Marotta

(Di giovedì 4 luglio 2024)la batosta per idel presidenteè drammatico. Svanisce la speranza dei nerazzurri Tre colpi, uno in fila all’altro. L’è una delle formazioni più attive sul mercato senza ombra di dubbio, con gli acquisti mirati fatti dal presidentea completare e potenziare ulteriormente l’organico capace nella scorsa stagione di vincere lo scudetto a mani basse. Insomma, il massimo dirigente dei meneghini vuole sbaragliare ancor di più la concorrenza, costruire una corazzata in grad di non temere rivali, anche in Europa, essendo quello il pallino dei nerazzurri. Lo era di Steven Zhang, che ha lasciato il clubndo solo alla finale di Champions, lo è anche della nuova proprietà, il fondo Oaktree, e soprattutto della dirigenza.