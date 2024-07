Imprenditori strozzati Soldi con interessi al 150% Arrestate quattro persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Prestavano denaro a tassi che, in poco tempo, superavano anche il. E per riavere inon esitavano a minacciare le vittime, ricorrendo alle percosse e in alcuni casi anche ad incendi. All’alba di ieri i carabinieri della Compagnia di Vigevano, coadiuvati dai colleghi del Comando provinciale di Pavia, per un dispositivo che ha impegnato 64 militari, hanno dato esecuzione aordinanze cautelari a carico di soggetti residenti a Vigevano e in Lomellina che operavano nel settore edile e che ora dovranno difendersi dalle accuse di usura ed estorsione. Due di essi sono stati accompagnati in carcere, un terzo è stato posto agli arresti domiciliari mentre una donna, dipendente di uno degli arrestati, avrà l’obbligo di presentarsi giornalmente alla polizia giudiziaria.