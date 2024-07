Il responsabile di Marvel TV svela nuovi dettagli su Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 4 luglio 2024) In una nuova intervista, Brad Winderbaum,Studios per lo streaming, la televisione e l’animazione, ha fornito alcunisu-Man, la prossima serie ambientata durante i primi anni di vita di Peter Parker come-Man e la vita di Peter al liceo.-Man, sarà una serie animata in 2D che racconterà i primi anni di-Man e debutterà su Disney+ il prossimo autunno. Originariamente annunciata come-Man: Freshman Year, la serie è in lavorazione dal 2021 ed è stata creata da Jeff Trammell di Craig of the Creek. La serie sarà ambientata nell’Universo Cinematografico, anche se Hudson Thames (What If?) riprenderà il suo ruolo di-Man, al posto della star del franchise live-action Tom Holland.