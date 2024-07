Il caso Yara Gambirasio arriva su Netflix Massimo Bossetti | Era da tanto tempo che aspettavo questo momento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sarà disponibile dal 16 luglio sula docuserie “Il– Oltre ogni ragionevole dubbio” ma già si sono riaccesi i riflettori sull’omicidio di. Dopo la sua scomparsa da Brembate di Sopra il 26 novembre 2010, e ancor più dal 2014 con l’arresto di, la sua storia ha diviso l’Italia. Da una parte ci sono i colpevolisti, che nel muratore di Mapello riconoscono il mostro; dall’altra gli innocentisti, che ritengono che in carcere ci sia la persona sbagliata. Nel mezzo, i dubbiosi, che criticano l’indagine condotta dalla pubblico ministero bergamasca Letizia Ruggeri. Il settimanale Oggi ha avuto accesso in anteprima alla serie e ne anticipa i contenuti nel numero in edicola, sollevando ulteriori perplessità sulla solidità delle prove che hanno portato alla condanna all’ergastolo del muratore.