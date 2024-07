Horizon Zero Dawn | Netflix ha cancellato la serie tratta dal videogame?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 luglio 2024) Brutte notizie per tutti i fan dellavideoludica che era attualmente in fase di sviluppo presso il colosso dello streaming L'adattamentodel videogiocodi PlayStation pare sia stato ufficialmente accantonato. Laera stata recentemente autorizzata e le riprese erano state programmate per quest'anno. Alla guida del progetto ci sarebbe stato Steve Blackman, annunciato come produttore nel 2022. Blackman è responsabile di The Umbrella Academy sempre per, che sta per concludersi con la sua ultima stagione. Tuttavia, recenti accuse riguardanti l'ambiente di lavoro creato da Blackman hanno iniziato a minare la sua credibilità presso lo studio, costringendo quest'ultimo a prendere una decisone drastica sui suoi progetti.