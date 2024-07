Gli ottoni come non li avete mai sentiti Il Mar ospita il Chicago Brass Quintet

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Poche compagini al mondo vantano unasectionquella dellaSymphony Orchestra, che di generazione in generazione assicura ai suoiuna continuità di suono smagliante. Si potrà apprezzare da vicino ilSymphonynel concerto di Ravenna Festival di stasera alle 21.30, nel suggestivo Chiostro della Loggetta Lombardesca del Mar, in via di Roma, a Ravenna. Tra una serie di arrangiamenti sorprendenti (Toccata e Fuga in do minore di Bach e terzo movimento del Quartetto n. 3 di Šostakóvi?) alternati a brani originali perto, i cinque favolosi musicisti dell’Illinois cambieranno il modo di percepire gliin una formazione cameristica. L’appuntamento è anche in streaming su ravennafestival.live.