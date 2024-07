Fungo malsecco in costiera amalfitana Coldiretti guida la controffensiva per tutelare i limoneti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Emergenza “Mal Secco” in. Dopo il grido d’allarme delle scorse settimane arriva una robusta richiesta di interventi avanzata da. Dopo i sopralluoghi effettuati con il Consorzio di tutela del Limone Costa d’Amalfi Igp e con il professore Antonio De Cristofaro dell’Università del Molise nelle zone interessate, il direttore delladi Salerno Enzo Tropiano fa il punto: “La situazione che abbiamo trovato è effettivamente preoccupante, ilmal secco è abbastanza diffuso in tutti isia a valle che a monte. Sono presenti molte piante che mostrano i segni deldai rametti apicali, mentre in molti casi l’infezione funginea parte anche dalle radici”. I numeri cominciano ad essere impressionanti se commisurati alla grandezza del territorio interessato: “Ad oggi si stima che siano affette da mal secco circa 50.