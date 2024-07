Fari puntati sui monopattini elettrici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Stretta suiin Spagna. Dove, con l’imminente riforma del codice stradale, che ora è in fase di preparazione, il panorama della micromobilità elettrica sembra destinato a cambiare radicalmente. Le novità non mancano, a cominciare dal divieto dell’uso deiper tutti gli utenti under 16. Una misura che punta a proteggere i più giovani, considerati particolarmente vulnerabili in caso di incidenti. Ma questa non è la sola norma che punta ad introdurre la Direzione Generale del Traffico spagnola (Dgt). Sempre per quanto riguarda i, le modifiche della riforma, se approvate, comprenderanno anche l’introduzione dell’obbligo di portare il casco per chi li usa. Una misura già adottata in molti altri Paesi, integrata anche in Italia nel Nuovo Codice della Strada, che risulta fondamentale per ridurre il rischio di lesioni gravi in caso di incidente o caduta.