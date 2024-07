F1 Sergio Perez | In Austria gara rovinata da un danno alla vettura Silverstone ideale per la RB20

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Invertire una china sempre più preoccupante. Questo, in soldoni, è l’obiettivo diin vista del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato diil pilota messicano sarà chiamato a interrompere un trend negativo che lo sta vedendo sempre più ai margini della lotta. Ottavo a Imola. Fuori causa a Monte Carlo e Montreal, quindi ottavo in Spagna e settimo al Red Bull Ring. Un bottino quanto mai magro per un pilota che guida una Red Bull. Specie se confrontato con il vicino di box, Max Verstappen, che sembra fare un altro sport rispetto a “Checo”. Proprio per questo motivo il nativo di Guadalajara vuole una scossa in terra inglese. Nel corso della conferenza stampa odierna sulla pista di, il pilota del team Red Bull parte da quanto avvenuto in: “Weekend, nel complesso, parecchio difficile.