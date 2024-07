Euro 2024 Bild | due giornate di squalifica a Demiral per il Saluto del Lupo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Secondo quanto riferisce l’autorevole quotidiano tedesco, Merih, difensore della Turchia, saràto per dueper l’esultanza con ildei Lupi Grigi, movimento ultranazionalista turco, dopo aver segnato il raddoppio contro l’Austria agli ottavi di. In questo modo, l’ex centrale della Juventus e dell’Atalanta, andrebbe a saltare i quarti contro l’Olanda e poi l’eventuale semifinale. L’Uefa ha già agito in modo analogondo l’albanese Arlind Daku per cori nazionalisti contro la Croazia e nelle prossime ore emetterà un comunicato ufficiale. Ma si va anche oltre il calcio: l’esultanza diha creato un caso diplomatico tra Germania e Turchia, che hanno convocato i rispettivi ambasciatori per chiarire la vicenda.