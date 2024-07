È ufficiale | Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Pisa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024)– Da ieri è, ildelè l’ex bomber di serie A e della nazionale. La carriera da mister prosegue dalla serie B dopo le esperienze con le giovanili del Milan, dove ha iniziato subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo in rossonero con 202 presenze e 73 gol (ha vinto il Torneo di Viareggio).ha poi guidato per due stagioni il Venezia con una promozione in serie B e la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro, quindi il Bologna (esonerato per far posto a Mihajlovic), Benevento con la promozione in serie A, Brescia, Reggina e, nella scorsa stagione, senza alcuna fortuna, una Salernitana mai all’altezza della massima serie. Ben più ricco il suo palmares da calciatore, fatto di tre scudetti (uno con la Juve e due con il Milan, tre supercoppe italiane, una Coppa Italia, due Champions League con il Milan, due Coppa Uefa, sempre con i rossoneri e una coppa del mondo per club.