Cristina Donadio intervista all’attrice | Scianel è una parte di me ci siamo scambiate l’anima Ho rifiutato due volte Pechino Express poi mi sono pentita

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Attrice di teatro e di cinema,è stata ospite del Sàff, il Sanità Film Festival dove ha raccontato dell’amore che la lega alla città di Napoli. Diventata popolare per il suo ruolo dinella serie Gomorra, laci ha raccontato del suo percorso professionale e di averper ben due. Vediamo insieme cosa ci ha svelato.Qual è il suo rapporto con Napoli e il territorio? Partiamo dal mio rapporto con la Sanità, con questo quartiere che io amo alla follia, mi sento a casa. Venire qua e sapere che c’è il Festival del cinema mi apre il cuore di gioia. Ogni volta che vengofelice, ho tanti amici e scopro sempre qualcosa di nuovo e di bello.felice che questo quartiere, questo rione, questo mondo, grazie alle idee illuminanti e grazie a persone come Francesco Di Leva e a persone come noi che lavorano alla sanità, con coscienza e con buona volontà, rendono questo posto unico al mondo.