Cos’è il Frozen Cucumber Hack? Il rimedio Tik Tok contro il gonfiore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) È undi bellezza utilizzato da tempo immemore, presente in tantissimi prodotti e sin da sempre utilizzato per sgonfiare le borse e ridurre le occhiaie. Questo perché il cetriolo è astringente e permette di purificare la pelle. O meglio, questo è quanto si credeva fino a qualche tempo fa. Sono notissimi infatti i prodotti soprattutto dei primi anni 2000, come le creme idratanti, che vantavano questa proprietà. Che sono, in realtà, corrette: si tratta infatti di un prodotto lenitivo e idratante in primis, poiché composto al 96% di acqua. Ilha spopolato su Tik Tok, creando un vero e proprio trend. Questo perché si tratta di un ingrediente idratante. E non solo: ha anche proprietà, come dicevamo, astringenti e seboregolatrici.