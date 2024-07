Comune aperto anche il sabato | c’è il sindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Primi segnali di cambiamento a Recanati con la nuova giunta Pepa. Uno dei temi martellanti in campagna elettorale era quello di aprire ilgli uffici comunali, almeno i servizi fondamentali. In accordo con i dipendenti, le organizzazioni sindacali e il segretario comunale, ilgarantirà sin dal prossimol’apertura al pubblico, dalle 10 a mezzogiorno, degli uffici della polizia municipale e la sua presenza a palazzo nello stesso orario per ricevere il pubblico. È in via di definizione l’aperturadi altri servizi, dall’anagrafe all’ufficio tecnico, tributi e servizi sociali. "Mi sono incontrato nei giorni scorsi con tutto il personale – sottolinea Pepa – e ho trovato tante figure giovani e ben motivate, frutto del massiccio turnover di questi ultimi anni con il pensionamento di molti dipendenti.