Caldo poi occhio alla grandine Meteo weekend dal 5 al 7 luglio | Cambia tutto

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo le forti ondate di maltempo, sull’Italia tornano sole e, masempre al maltempo e alle grandinate che potrebbero rovinare i piani di qualcuno nel. Sulla penisola è in arrivo l’Anticiclone delle Azzorre, che almeno per qualche giorno porterà il sereno e temperature gradevoli. Come detto, però, temporali e piogge restano dietro l’angolo seguite dall’ormai famoso e bollente Anticiclone Africano. Andrea Garbinato, del.it comunica che da oggi, 4, l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre, una “vecchia conoscenza” delle estati mediterranee di una volta, porterà bel tempo su tutta l’Italia. Da Nord a Sud cieli prevalentemente sereni e temperature in generale aumento. A differenza delle recenti ondate diafoso causate dall’anticiclone africano, questa volta ilsarà più sopportabile.