Bonus elettrodomestici 2024 | come richiederlo e cosa si potrà acquistare Attenzione alle date

(Di giovedì 4 luglio 2024) La proposta è stata presentata dalla Lega ed è attualmente in discussione in ParlamentoDisegno di Legge. Si tratta dell’erogazione di un nuovo superper l’acquisto di, destinato a chi decide di comprare un apparecchio ad alta classe energetica e ne rottama un altro meno efficiente. Il requisito richiesto è di avere un Isee inferiore a 25.000 Euro, mentre l’erogazione può arrivare sino a 200 Euro. Cifra che si ridurrà a 100 Euro per chi invece ha un Isee superiore ai 25.000 Euro. Per ora il provvedimento non è ancora stato varato, per cui queste cifre potrebbero variare ulteriormente. Quello che è certo, è che la proposta istituirebbe unper gligreen pari al 30% del costo fino a un massimo appunto di 200 Euro.