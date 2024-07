Anche il cielo piange per Mor

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) "ilper Mor". Sotto la pioggia ieri mattina è stato dato l’addio a Mor Talla Diop (nella foto), lo studente di 18 anni, annegato otto giorni fa in un’area golenale del Po, alle cave di via Baita, nel comune di Guastalla. In molti per l’ultimo saluto, nella camera ardente all’ospedale guastallese, prima della preghiera con rito islamico, a cui hanno preso parte pure tantissimi giovani, stretti attorno ai familiari di Mor, in particolare il padre Ibra, che otto giorni fa era accorso subito sul luogo della tragedia, sperando che i soccorritori potessero fare qualcosa per lui. C’erano rappresentanti della comunità senegalese, di quella nordafricana, tanti compagni di scuola, amici, colleghi di lavoro del padre, i suoi insegnanti e educatori del Cfp Bassa Reggiana, visibilmente commossi.