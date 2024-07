Anaste presentato il bilancio Per il personale 33 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024)ilsociale diEmilia-Romagna, ieri, nella biblioteca di Casa Lyda Borelli. Filo conduttore l’impegno delle 25 strutture verso ilsocioassistenziale, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori e al contempo garantire ai più fragili prestazioni sociosanitarie di sempre maggior qualità. Un’esperienza realizzata in modo volontario dall’associazione nazionale strutture terza età per informare la comunità sullo stato di salute del comparto sociosanitario, tra obiettivi raggiunti e obiettivi da raggiungere. Le strutture che hanno preso parte alsono soprattutto tra le province di Bologna, Modena, Rimini e Ferrara e rappresentano il 60 per cento delle strutture aderenti ad. Sono oltre 33 idiinvestiti per il(medici, infermieri, fisioterapisti, oss, ausiliari, animatori, amministrativi).