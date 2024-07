AI generativa per le banche vuol dire creare un valore di 340 miliardi di dollari l’anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’AItrasforma profondamente il modo in cui imprese e individui operano e interagiscono con la società. Mentre le aziende si affrettano ad adattarla e ad implementarla, la comprensione del potenziale della tecnologia per fornireall’economia e alla società in generale contribuirà a plasmare le decisioni critiche. Il McKinsey Global Institute stima che a livello globale, tra le industrie, l’impatto dell’intelligenza artificiale potrebbe passare dal 15 al 40%, raggiungendo 17,7 trilioni didieconomico. L’intelligenza artificialesta mostrando risultati chiaramente positivi, aumentando nuovi potenziali per le organizzazioni di tutto il mondo. I settori di maggiore impatto dell’AISebbene l’intelligenza artificialeavrà un impatto significativo in tutti i settori industriali, il settore bancario, quello high-tech e quello attinente alle life science sono tra le industrie che vedono un incremento percentuale significativo dei loro ricavi derivanti dall’AI