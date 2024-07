10 trekking in Toscana bellissimi perché non esistono solo Firenze e il Chianti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Terra di arte, storia e paesaggi mozzafiato, ladà anche straordinarie opportunità per gli amanti del. Chi desidera scoprire il territorio toscano, lontano dalle folle, troverà qui sotto qualche spunto per pianificare affascinanti percorsi, di lunghezza e difficoltà diverse. Prima, però, qualche consiglio sull'attrezzatura da procurarsi prima di uscire. PS: se conoscete la materia, passate direttamente alla seconda parte dell'articolo. L'attrezzatura da portare per farein sicurezza Per decidere cosa portare è necessario capire che cosa farai. Inizia considerando il tipo di escursione (durata, distanza, arrampicata, difficoltà tecnica) e le condizioni che ti aspetti di trovare (clima, stagione, meteo). Conoscendo la natura dell’escursione e le condizioni meteo sarà più facile scegliere l’attrezzatura e l’abbigliamento adatti.