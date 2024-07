Zuppi pericolo populismi possono privarci della democrazia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "L'Enciclica Fratelli tutti ci offre un orizzonte concreto, possibile, attraente, condiviso. Un unico popolo. Perciò, guardiamo con preoccupazione aldeiche, se non abbiamo memoria del passato,o indebolirla!". Così il cardinale Matteodurante la cerimonia di apertura50/a Settimana sociale dei cattolici italiani, a Trieste, alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Il presidenteCei ha sottolineato che "dal 1907 a oggi il cattolicesimo italiano non è rimasto a guardare, non si è chiuso in sacrestia, non si è fatto ridurre a un intimismo individualista o al culto del benessere individuale, ma ha sentito come propri i temi sociali, si è lasciato ferire da questi per progredire verso un ordine sociale e politico la cui anima sia la carità sociale".