Usa il cavatappi come un’arma e minaccia in strada gli agenti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dei passanti lo avevano visto a terra, sembrava quasi morto invece quando è arrivata la polizia municipale i vigili si sono accorti che l‘uomo aveva solo alzato un po‘ troppo il gomito. Era ubriaco e aggressivo.ndo i soccorritori, anche quelli sanitari intervenuti per portarlo in ospedale visto che non si reggeva in piedi, aveva dato spettacolo in via Mercantini, pieno centro storico di Senigallia. I vigili urbani avevano dovuto chiedere i rinforzi alla polizia ma nemmeno davanti a duedel commissariato l‘ubriacone si era calmato. "Se non mi lasciate andare dalla mia compagna vi uccido". Impugnando unlo aveva brandito a modo di coltello pugnalando lo scarpone di un poliziotto per colpirlo ai piedi. Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato via.