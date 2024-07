Speed 03 07 2024 Chi troppo vuole…troppo vuole

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nathan Frazer pur avendo una difesa del titolo questa domenica in Canada proverà a vincere la finale del mini torneo così da poter ottenere un match per il titolo venerdì, non proprio l’ideale a detta del suo tag team partner Axiom che sente che l’amico sta trascurando i titoli di coppia. La Chase U non è da sottovalutare. Nathan Frazer vs Xavier Woods Tempo-2:48 Nathan è da ieri sera che sta pensando a come battere in 3 minuti Woods perciò ricorre alla sua elaborata strategia, un roll up ma non funziona, Woods tenta la stessa mossa e niente conto di 3. Allora Frazer utilizza la sua velocità e un rapido Suicide Dive seguito da un Springboard Kick 1..2..l’ex King of the Ring non molla. Woods reagisce con una Gut Buster 1..2..l’allievo di Sethla cintura.