Soldi e hotel per i permessi Condannati agenti corrotti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Idi soggiorno rilasciati in cambio di. Il via libera alla licenza per il commercio di preziosi in cambio di cene, soggiorni in albergo e biglietti delle partite. Le ore di straordinario mai sostenute. Sono le accuse contestate a due ex assistenti capo del commissariato Centro, il quarantasettenne Luca M. e il cinquantunenne Stefano M., che tra il 2014 e il 2015 avrebbero trattato "in modo agevolato e in violazione delle procedure amministrative" alcune pratiche per la regolarizzazione di cittadini stranieri privi di requisiti. L’indagine si è conclusa nel maggio 2016 con l’arresto dei poliziotti, finiti ai domiciliari, e con il successivo rinvio a giudizio: a entrambi sono stati contestati i reati di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico e telematico; inoltre, il quarantasettenne è stato accusato anche di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, mentre il collega più anziano è finito alla sbarra pure per truffa aggravata.