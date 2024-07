Sella preso anche Tamani Sarà il cambio di Benvenuti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Benedetto XIV è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di due anni con Georges, nome già anticipato ieri su queste colonne. Il centro, classe 2002, proviene da Roseto in B nazionale, dove ha registrato 7.5 punti di media con più di 4 rimbalzi a partita, arrivando ad una partita dalla promozione in serie A2. La sua carriera inizia alla SocialOsa di Milano, società storica in cui troval’esordio in C Gold, per poi vivere esperienze nella stessa categoria a Cernusco e in B a Desio. Dopo aver assaggiato la categoria in Lombardia, Georges si trasferisce a Pozzuoli prima e ai Tigers Romagna poi, prima dell’arrivo a Roseto della scorsa stagione.è un centro moderno, versatile, capace di essere pericoloso verticalmente e allo stesso tempo in grado di cambiareper difendere sui piccoli.