Scossa di terremoto ai Campi Flegrei

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Già nella giornata di ieri sono state registrate tre scosse diai. Nella notte, precisamente alle 2:18, un’ulterioreha preoccupato l’area. L’ipocentro era a soli 3 km di profondità. L’epicentro, invece, era a circa sei chilometri a sud-est di Pozzuoli. Il bradisismo che interessa la zona da ormai parecchio tempo sembra continuare. Nonostante alle prove di evacuazione abbia presenziato pochissima gente (soprattutto nella zona maggiormente interessata dalle scosse), la popolazione continua a dividersi in preoccupati e meno preoccupati.: cosa è successo Fortunatamente, non sono stati registrati danni a persone o cose. Come spesso accade, raramente queste scosse vengono percepite nella città di Napoli.