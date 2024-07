Sardegna | travolto e ucciso da un furgone mentre lavorava di fronte alla sua abitazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La vittima stava instndo dei dissuasori di velocità proprio a pochi passi dsuasulla strada provinciale 59 che collega il centro di Arzachena con Porto Cervo. Stava lavorando davantisuaquando è stato falciato da unproprio sul ciglio della strada. Tonino Pirastu, 76 anni, pensionato, è morto così questa mattinasistemava dei dissuasori stradali per evitare che le auto procedessero ad alta velocità davantisua casa. Secondo quanto ricostruito dpolizia l’autista del– forse per evitare un animale che attraversava la strada – avrebbe perso il controllo del mezzo. Andando a finire sulla corsia opposta dove si trovava il 76enne che è stato materialmentee trascinato per parecchi metri.