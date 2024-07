Riassunto | Interactive Brokers potenzia l’accesso ai mercati con il trading esteso su Eurex KRX Link

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Derivati coreani disponibili negli orari di scambio statunitensi ed europei GREENWICH, Conn.–(BUSINESS WIRE)– Gli orari diestesi comprendono una varietà di prodotti come KOSPI 200 Options, Mini-KOSPI 200 Futures, KOSPI 200 Futures, e future su valute USD/KRW. Questi prodotti sono interamente utilizzabili con contratti corrispondenti presso KRX, e consenteno strategie efficaci di investimento e robusta gestione del rischio in diversi. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. ContactsGroup, Inc.