Ponte ad agosto la Sagra dell’Ammugliatiello | il programma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPochi giorni fa è stato ufficializzato ildella “” che va in scena dal 16 al 18nella frazione di Ferrarisi del Comune di, dove le tradizioni culinarie sono un patrimonio inestimabile. Un evento organizzato dalla Pro Loco ‘La Rinascente’, in collaborazione con il comitato festa “” e con il patrocinio del Comune die della Coldiretti Benevento. Il sipario si alzerà venerdì 16con la musica popolare ‘Folkloris’, mentre sabato 17ci si scatenerà con la music band ‘I Baraonda’. Domenica 18invece sono diversi gli appuntamenti in agenda; alle ore 18:00 ci sarà il convegno ‘La Cultura Contadina’ e al termine la benedizione dei mezzi agricoli.