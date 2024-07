Ottolini DS Genoa | Gudmundsson? Telefonate! Martinez-Inter carte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il DS delha parlato die didurante la presentazione della campagna abbonamenti del Grifone a Pegli. Il portiere è ormai dell’. IN VIA DI DEFINIZIONE – Il Direttore Sportivo del, Marco, ha confermato l’operazione Josepcon l’: «Perstanno firmando i documenti, quindi direi che è in fase di definizione. Per l’arrivo di un nuovo portiere, abbiamo una short list e stiamo valutando tutto. Non abbiamo fretta, abbiamo tre portieri e il portiere che arriverà dovrà essere in linea con i nostri parametri». Il giocatore è atteso a Milano in queste ore. Domani infatti sarà la sua giornata: visite mediche e poi firma sul contratto per diventare un nuovo portiere dell’