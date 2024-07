Obama preoccupato per la rielezione di Biden Kamala Harris l’alternativa dei democratici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Washington, 3 luglio 2024 – Si complica la strada per ladi Joe. È questo il pensiero ribadito dall’ex presidente Barack, oltre che da tutto l’orizzonte politico democratico degli Usa. La strada già difficile diper vincere le corsa contro Trump è divenuta ancora più impegnativa dopo la deludente performance al dibattito contro il suo avversario. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l’ex presidente ha parlato condopo il dibattito e gli ha offerto il suo sostegno. La valutazione della situazione, fatta dadopo il confronto con Trump, è decisamente più grave di quella che veniva presentata nel post pubblicato a caldo dall'ex presidente in cui ha affermato che "nottate negative ai dibattiti capitano, fidatevi di me", in riferimento al flop del suo primo dibattito nel 2012, ribadendo però la sua fiducia nelle capacità dell’attuale capo di Stato.