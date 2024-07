Nel Regno Unito si torna a votare e per i Conservatori di Sunak si prospetta una débâcle

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo il primo turno delle elezioni in Francia dello scorso fine settimana, giovedì torneranno alle urne i cittadini del. Un appuntamento lungamente atteso che sembra destinato a rivoluzionare il governo di Londra, con idel premier Rishiche, dopo ben quattordici anni di governo e anche una Brexit di mezzo, sono dati per sicuri sconfitti. Salvo colpi di scena che i sondaggi sembrano escludere, visto lo stacco di oltre 20 punti percentuali tra i Tory e i Laburisti, a guidare il Paese dovrebbe essere Keir Starmer. Nelsie per idisiunaA queste politiche, destinate a rinnovare il Parlamento di Westminster, sono chiamati ai 50 milioni di aventi diritto – a cui si aggiungono i 3 milioni di cittadini britannici residenti all’estero – per esprimere la loro preferenza per eleggere i deputati rappresentanti dei 650 collegi in cui è suddiviso il, formato da quattro nazioni: l’Inghilterra, a cui andranno 543 seggi; la Scozia, che ne otterrà 57; il Galles, a cui sono destinati 32 seggi; e l’Irlanda del Nord, a cui ne spettano 18.