Montecitorio question time con il ministro Valditara

(Di mercoledì 3 luglio 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 3 luglio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari per docenti di cui ai decreti diparntali n. 498 e n. 499 del 2020 (Tenerini – FI-PPE); sulle iniziative in merito alla carenza di docenti di sostegno, ai fini della promozione di un’effettiva inclusione scolastica (Sasso – Lega); sulle iniziative in materia di percorsi abilitanti previsti per gli insegnanti di seconda fascia con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie (Ruffino – AZ-PER-RE). L'articolocon ilL'Opinionista.