Migranti Caritas | Solo il 30% di chi ha protezione internazionale ha avuto accesso alla casa

(Di mercoledì 3 luglio 2024) FIRENZE – “Nel 2023 soltanto il 30 per cento dei titolari die di altre forme di permessi di soggiorno che abbiamo accolto è riuscito ad avere un alloggio proprio. L’integrazione effettiva sul territorio fiorentino passa anche d, ma a Firenze resta una partita complessa”. Così Paolo Santagata, coordinatore del progetto Sai di Firenze, al convegno Immigrazione e abitare: criticità, esperienze e prospettive, in programma oggi (3 luglio) e domani (4 luglio)biblioteca delle Oblate, in via dell’Oriulo 24. Progetto che ha come ente titolare il Comune di Firenze e come gestori la Fondazione Solidarietàe il Consorzio Co&So, con la cooperativa Il Girasole. “Il Sai – prosegue Santagata – è finalizzato all’accoglienza dei titolari die coltiva l’obiettivo principale di includere sul territorio le persone ospitate tramite l’apprendimento della lingua italiana, l’inserimento in corsi di formazione, e la ricerca attiva di un lavoro tramite un percorso personalizzato secondo i bisogni e gli obiettivi delle persone accolte.