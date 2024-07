Macron | desistenzano coalizione con LFI

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 14.00 "Non governeremo con La France Insoumise (LFI). Una desistenza non significa una". Così il presidente francese, al Consiglio dei ministri,dopo l'appello a fare fronte unito contro il RN di Le Pen e Bardella.Stessa posizione espressa anche dal premier Attal:"Né loro,né il Nuovo Fronte Popolare,né i nostri candidati sono in grado di formare la maggioranza assoluta. La soluzione va cercata in Parlamento". Per battere Le Pen-Bardella nel ballottaggio di domenica è nato il Patto di desistenza con 218 candidati ritirati.