LIVE Sinner-Berrettini 7-6 7-6 2-6 5-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | fase calda del quarto set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’RISCHIA DI CONCLUDERSI DOMANI: SCENARI E REGOLAMENTO 40-0 In rete il rovescio di. 30-0 Diritto in avanzamento di, passante di diritto incrociato di, in rete la volée di. 15-0 Pubblico tutto in piedi. Recuperi irreali dichiude con la volée.lancia la racchetta nel tentativo di colpire la palla. Cosa stiamo vedendo Seconda di servizio. 5-4 Servizio vincente dial centro. 40-0fa muoveree lo porta all’errore di diritto. 30-0 In rete il diritto del romano. Certo che vederen.59 del mondo fa malissimo. Vale ampiamente la top10, lo ha già dimostrato. 15-0 Allucinante palla corta di rovescio trovata da