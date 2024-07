La procura di Caltanissetta indaga l’ex pm Natoli per favoreggiamento e calunnia | Insabbiò l’indagine sui Buscemi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lo hanno iscritto nel registro degliti peralla mafia e. Ladiha messo sotto inchiesta Gioacchino, ex magistrato del pool antimafia di Palermo e già membro del Csm. Aè stato consegnato un invito a comparire per il prossimo 5 luglio. Le accuse avanzate dallanei confronti delcollega di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono gravi: gli viene contestato di aver insabbiato un’indagine per aiutare mafiosi e imprenditori vicini a Cosa nostra. “Sono stato e sono un uomo delle istituzioni e ho piena fiducia nella giustizia. Darò senz’altro il mio contributo nell’accertamento della verità”, si è limitato a dichiarareall’agenzia Ansa. Gli addebiti mossi dallaguidata da Salvatore de Luca riguardano una vecchia inchiesta di cuiha chiesto l’archiviazione nel 1992, quando era da pochi mesi diventato pm a Palermo.