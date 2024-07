La New Balance x Kith Malibu potrebbe essere la sneaker più minimal mai realizzata fino ad oggi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Amanti delle New, è il vostro momento.(il brand cult americano di streetwear di proprietà di Ronnie Fieg) ha la tradizione di lanciare una nuova collaborazione ogni volta che apre un nuovo flagship store. Per celebrare la sua ultima sede, è stata svelata la collezionex New, dal nome molto appropriato, e si tratta di un'opera per gli amanti delx New1300Riprendendo le silhouette della 1300 e della 580, entrambe lesono realizzate su una base di tela, a cui si aggiungono pannelli di pelle e camoscio. Sono colorate in diverse tonalità chiare e neutre, e i loghi N presenti sui fianchi laterali e mediali sono intinti nel color pesca, a quanto pare un cenno ai tramonti e alle albe della città.