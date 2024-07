Ita-Lufthansa via libera dalla Commissione Ue | cosa succede ora a Linate e Fiumicino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 – Ita-: laEuropea ha dato via, con condizioni, alle nozze. L’operazione porterà gradualmente Ita sotto il controllo di. La nota dell’esecutivo Ue è avara di dettagli. Contrariamente a quanto accade di solito per casi simili, non sono disponibili le Q&A. I rimedi offerti, conferma l’esecutivo Ue, riguardano anzitutto le rotte a corto raggio da Roma e Milano e “alcuni aeroporti dell’Europa Centrale”: come anticipato,e il Mef renderanno disponibili a due compagnie aeree concorrenti gli asset necessari ad avviare collegamenti non-stop su queste rotte.ora aIl viaall’operazione, come preannunciato, prevede condizioni a tutela della concorrenza nello scalo di Milano-, sulle rotte di corto raggio tra l’Italia e l’Europa centrale, e sui lunghi collegamenti trae il Nord America, con l’apertura alle compagnie rivali.