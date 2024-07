Il Pistoia Basket mette due ali con Childs e Benetti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)– L’Estrainizia a scaldare i motori per la prossima stagione agonistica di serie A1. Il ko ai quarti di finale playoff contro Brescia è solo un punto di partenza per i biancorossi pistoiesi. Di ieri l’annuncio dell’americano che farà parte del roster pistoiese. È l’ala Elijah. Classe 1999, di Kansas City, alto 2,01 per 104 chili dopo il college negli Usa è approdato aleuropeo prima in A2 in Itakiaa con Trapani, quindi in Danimarca e in Germania dove nella stagione scorsa, ha disputato la prima parte di campionato con il Riesen Ludwigsburg totalizzando 9.3 punti e 5 rimbalzi in 17’ di media ai quali ha aggiunto 7.8 punti e 4.6 rimbalzi, sempre con lo stesso minutaggio, in Fiba Champions League. Ha chiuso il campionato sempre in Bundesliga con Academics Heidelberg dove ha trovato di nuovo spazio in quintetto base e, in 16 match disputati, totalizzato 16,1 punti e 8 rimbalzi in 29’ di utilizzo con il 50% da 2 e quasi 2 assist a gara.