Il Bologna in Europa? Noi al mare a piedi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – “Il giorno in cui torneremo a qualificarci per una competizione europea, andremo al”. Una frase detta dieci anni fa, forse anche con ironia, festeggia il ritorno delcalcio in serie A, mai pensando che la loro squadra del cuore potesse scalare le classifiche ed entrare tra le big della Champions League. E così, Fabrizio Mistri e Mirco Mazzini, amici da tutta la vita e da sempre tifosi rossoblù, si sono rimboccati le maniche, anzi le scarpe, realizzando il fioretto che, all’arrivo del presidente Joey Saputo dieci anni fa, avevano sigillato. Mirco e Fabrizio sono partiti da Luca Elettronica alle 16.45 per la loro camminata per l’, in direzione Lido Adriano, Ravenna. Il “pellegrinaggio” di 86 chilometri si è concluso dopo ben 24 ore di camminata e una breve pausa notturna in provincia di, accompagnato dal tifo di sponsor e sostenitori.