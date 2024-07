Fognini elimina Ruud e conquista Wimbledon L’eterno ragazzo dà ancora spettacolo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fabioa 37 anni non ha perso il suo enorme talento. E così oggi pomeriggio ahato al secondo turno Casper, norvegese e numero otto del seeding. 6-4, 7-5, 6-7, 6-3 il punteggio a favore del “Fogna”, dopo tre ore e 22 minuti con il pubblico in piedi ad applaudire i suoi spettacolari colpi. L’ennesimo prodigio di un grande tennista, genio e sregolatezza ma anche troppo spesso dimenticato e oscurato da un presente che, giustamente, è tutto concentrato sul numero uno del mondo che è anche italiano., primo italiano nella top ten dopo 41 anni Il tennista ligure, che ha vinto otto tornei Atp, nel 2019 fu protagonista di una straordinaria impresa che diede simbolicamente il via alla riscossa del tennis italiano di Matteo Berrettini e Jannik Sinner.