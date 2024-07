Dal 5 luglio è disponibile BALLARE di ANSA 

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “” è il nuovo singolo di Ansa,dal 52024, etichetta Cvlto Music Group su licenza Sony Music. Il 5Ansa esce con “” “” è il nuovo singolo di Ansa, un summer drama diviso tra disillusione e speranza. Cosa descrive “” Il brano racconta la sofferenza di chi vede una storia avvicinarsi alla fine, ma è ancora troppo innamorat* per arrendersi.Cercarsi continuamente per poi, con il più grande atto d’amore che si possa fare, lasciarsi andare. Direttamente dal testo “C’è una festa ma so che finirò ada sola e cercarti nella folla”“Se vuoi dirmi una bugia, dimmi che ritorni” Ogni storia è come un film già scritto con un finale aperto, ma non è forse proprio la speranza (nella disillusione) che ci tiene legati a qualcosa? Il sound del nuovo singolo “” Il brano è caratterizzato da un sound dance e profondo e trova la sua massima espressione nel ritornello che riprende alcune sfumature della Stutter House.