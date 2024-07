Cartabianca hot | Mauro Corona senza freni con Berlinguer

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024)scatenato nell’ultima puntata di È sempre, in un vivace “duetto” con la conduttrice Biancae una spassosa chiacchierata con Cristiano Malgioglio, ospite della trasmissione di Rete 4 in onda martedì 2 luglio. Lo scrittore, noto per il suo temperamento esuberante, ha espresso il suo pensiero sull’alpinista trovato morto in montagna: “Se morissi, vorrei essere lasciato lì. Ho una grande ammirazione per le persone che curano i vecchi, ma non mi vedo col pannolone che mi faccio la pipì addosso, preferisco cadere lassù”.prima ride e poi commenta con ironia: “Magari non ci arriva al pannolone e a 100 anni non avrà bisogno della badante”. Pronta la replica di: “Se è una badante come lei quasi quasi ci metto la firma”.