Buchanan subito l’operazione Tutti i dettagli sull’infortunio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tajonsi opererà a breve. Il giocatore hauna frattura della tibia e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. I tempi di recupero diventano ormai molto lunghi. INFORTUNIO – Tajonha accolto alla fine dell’allenamento con il Canada la peggior notizia possibile che fosse tra le opzioni. La sua è una frattura alla tibia che richiede assolutamente un’operazione per essere superata. Il giocatore si è fermato durante la sessione di allenamento del Canada a pochi giorni dai quarti di finale di Copa America in Texas. Doveva essere tra i protagonisti ma salterà gli impegni con la nazionale, così come i prossimi mesi con l’Inter. OPERAZIONE –si opererà proprio oggi. Secondo quanto riportato dai colleghi di TSN Sports il giocatore sarà sotto i ferri tra poche ore, precisamente nella mattinata a Dallas.