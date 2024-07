Biden | ' Al dibattito quasi addormentato colpa dei viaggi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Non sono stato intelligente. Ho deciso diare intorno al mondo un paio di volte poco prima delper non so quanti fusi orari, credo almeno 15 Non ho ascoltato il mio staff E poi mi sonosul palco", lo ha detto il presidente americano Joead una raccolta fondi in Virginia scusandosi con i donatori per la sua cattiva performance neltv contro Donald Trump, attribuita quindi ora al fitto programma diinternazionali, tra Francia, Italia e Los Angeles. "Non e' una scusa ma una spiegazione", ha aggiunto. .