Bariano scontro frontale tra due auto | tra i feriti una bimba di 11 anni

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Incidente stradale nella mattina di mercoledì 3 luglio a. I Vigili del Fuoco Volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per unotra duesulla Strada Provinciale per Romano poco prima delle 10. Tre i, tra cui una bambina di 11. Le condizioni dei coinvolti – tra cui una donna di 37e un uomo di 50 – non destano preoccupazioni. I pompieri, dopo aver prestato il soccorso tecnico urgente, hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. Oltre ai Vigili del fuoco sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa di Urgnano e i carabinieri della Compagnia di Treviglio. .