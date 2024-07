Addio a Clara Schirò la nonna di Treviglio si è spenta a 108 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024)(Bergamo), 3 luglio 2024 – È vissuta 108– un primato in terra bergamasca, forse anche a livello lombardo – vivendo in città diverse d’Italia fino a stabilirsi adiecifa: mamma di quattro figli (due dei quali deceduti), otto nipoti e nove pronipoti, appassionata di canto, di poesia e di teatro, lucida, attenta, grazie alla tv, alla realtà quotidiana anche della politica fino a poche settimane fa, è spirata anella casa del figlio Baldo Lami e della nuora Maria Luisa. Questa in sintesi l’intensa vita diTirza Ebenezer, nata il 12 maggio 1916 in una famiglia numerosa e sposatasi giovanissima, a 18. Dopo le nozze era andata a vivere con il marito Enzo Lami a Livorno, nella casa dei suoceri.