A Scandicci gli Stati generali delle liste civiche toscane

(Di mercoledì 3 luglio 2024)(Firenze), 3 luglio 2024 - Un'occasione di riflessione, sintesi e confronto tra le varie realtà cittadine che hanno scelto candidati sindaci non legati ai tradizionali schieramenti nazionali. E' l'obiettivo degli, in programma l'8 luglio a(Firenze), nella sede di Cna. L'iniziativa, spiega una nota, è promossa da diverse realtàche hanno ottenuto successo nelle recenti elezioni amministrative, proponendosi come alternativa al centrodestra e al centrosinistra. Durante l'incontro, si discuteranno anche numerose tematiche di interesse comunale e regionale, cercando punti di contatto e azione comune tra leche governano i comuni o rappresentano l'opposizione.