A La Verna preghiera per la pace e due libri per narrare la spiritualità di Francesco d' Assisi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Arezzo, 3 luglio 2024 – La- Il santuario dellacontinua ad essere il cuore delle iniziative e delle proposte nell’anno in cui i francescani ricordano gli otto secoli da quando il Poverello d’, proprio a la, fu segnato dalle stimmate di Cristo nel settembre 1224. Dopo la bellissima serata del 22 giugno quando il santuario è stato il contesto naturale per lo spettacolo “itinerante” “e Chiara” dell’Accademia teatrale di Firenze (adattamento e regia di Pietro Bartolini), saranno ia raccontare ladel Poverello. Succederà sabato 6 luglio alle 17, nella sala “Santa Chiara” del santuario in provincia di Arezzo, dove fra’Ruffato, frate del romitorio della, curerà la presentazione di due testi.